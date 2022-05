Chinese raket van 21 ton zal ongecontroleerd neerstorten

De raket die in de afgelopen week een nieuwe module voor China's eigen ruimtestation in een baan rond de aarde bracht, bevindt zich momenteel in een ongecontroleerde vlucht rond de aarde. De raket weegt naar schatting 21 ton.

Op 29 april lanceerde China de Tianhe-module voor zijn eigen ruimtestation, dat in 2022 klaar moet zijn. De module werd met een raket succesvol in een baan rond de aarde gebracht. Deze raket is nu zelf terug in een baan rond de aarde en lijkt in de komende dagen te gaan neerstorten.

Het gaat om een Long March 5B-raket van dertig meter. Experts melden tegenover The Guardian dat de raket niet meer onder controle is en zal neerstorten op een nog onbekende plek. De raket vliegt ruim 27.600km/u op 300km hoogte en daalde in de afgelopen dagen al circa 80km. De verwachting is dat de raket ergens tussen 7 en 12 mei zal neerstorten op aarde.

Door de snelheid is het niet duidelijk waar de raket zal neerstorten, maar de kans is erg groot dat de restanten van de raket in de oceaan terechtkomen. Er is nog nooit iemand om het leven gekomen door brokstukken van een ruimteschip. Wel zijn er in het verleden brokstukken in bewoond gebied beland. Vorig jaar stortten er brokstukken neer op een kaasfabriek in Ivoorkust.

Op deze website is de Long March 5B-raket te volgen.

Update: dinsdag 20:10: Eerder was vermeld dat de website waarop de raket is te volgen, van het Amerikaanse leger is, maar dat is onjuist. Dit is aangepast.