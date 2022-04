Chinees ruimtevaartuig voor verzamelen maanstenen landt succesvol op de maan

Het Chinese ruimtevaartuig Chang'e 5 is op de maan geland, melden Chinese staatsmedia. De lander gaat daar de komende twee dagen maanstenen verzamelen en die moeten ook weer teruggebracht worden naar de aarde.

De landing vond op dinsdagmiddag Nederlandse tijd plaats, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De lander kwam succesvol neer op de maan, terwijl de rest van de sonde op 200 kilometer boven het maanoppervlak blijft vliegen. De lander heeft volgens het Chinese ruimteagentschap CNSA ook al verschillende foto's teruggestuurd naar de aarde. Volgens de CNSA heeft de lander zelf verschillende obstakels gedetecteerd en weten te ontwijken. De lander heeft de eerste diagnostische checks uitgevoerd en is aan het belangrijkste deel van de missie begonnen.

Chang'e 5 gaat in de komende twee dagen meerdere bodemmonsters van de maan verzamelen. Daarvoor worden stenen van de bodem geraapt en wordt er door de grond heen geboord. Zo hoopt China een diversere set monsters te verzamelen. In totaal moet Chang'e 5 twee kilogram aan stenen verzamelen. Na de missie koppelt de lander zich weer aan de sonde om vervolgens terug te keren naar aarde. Naast de bodemmonsters heeft Chang'e 5 ook nog een aantal wetenschappelijke instrumenten aan boord, waaronder een infraroodspectrometer.

Als alles meezit, moet de lander over twee weken terugkomen naar aarde. De exacte landingsdatum is nog niet bekend. De capsule landt dan in de Binnen-Mongolië-regio in China. Als de missie succesvol is, is het de eerste keer in veertig jaar dat er nieuwe bodemmonsters van de maan naar aarde worden gebracht. De missie begon vorige week met de lancering van een Lange Mars-raket.