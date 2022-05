China lanceert centrale module voor eigen bemand ruimtestation

China heeft de centrale Tianhe-module voor zijn eigen ruimtestation succesvol gelanceerd. De module is 16,6 meter lang en 4,2 meter breed. De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA wil het bemande ruimtestation in 2022 af hebben.

De Tianhe-module is succesvol in een baan om de aarde gebracht met een Lange Mars 5-raket, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De lancering vond donderdagochtend Nederlandse tijd plaats en was te volgen via een livestream.

Tianhe is de module die de kern uitmaakt van het Chinese modulaire ruimtestation Tiangong. Met toekomstige lanceringen worden er vier modules aan toegevoegd, waaronder twee labs. Het ruimtestation bevindt zich in een baan om de aarde op een hoogte van 340 tot 450km, dat is vergelijkbaar met het internationale ruimtestation ISS.

Als het ruimtestation volledig operationeel is, heeft het ongeveer de grootte van het voormalige Russische ruimtestation Mir. De massa is ongeveer een vijfde van die van het ISS. Volgens de planning moet het ruimtestation eind 2022 gereed zijn en minimaal tien jaar operationeel zijn.

In de aanloop naar de bouw van het ruimtestation experimenteerde China in de afgelopen jaren al met Tiangong-1 en Tiangong-2. Dat waren kleine ruimtestations die dienden als prototypes. China heeft een bemande vlucht naar het nieuwe ruimtestation op de planning staan voor juni.