Astronauten naderen locatie van klein lek in International Space Station

Astronauten in het International Space Station komen dichter bij de locatie waar al een tijd een lek zit. Die is getraceerd in het Russische Zvezda-module van het ruimtestation. Het station lekt al meer dan een jaar lucht, maar de astronauten zijn er nooit door in gevaar geweest.

Het lek zit volgens het Russische ruimteagentschap Roscosmos in het werkgedeelte van Zvezda. Die twintig jaar oude module is de op twee na oudste van het internationale ruimtestation. Zvezda bevat onder andere systemen om de astronauten in leven te houden, al zijn dat niet de enige life support-systemen aan boord van het station. Enkele weken geleden werd een klein lek ontdekt toen er meer lucht uit het ruimtestation lekte dan normaal, maar het was niet bekend waar dat zat.

Het Amerikaanse ruimteagentschap NASA zegt nu dat het lek de laatste dagen groter lijkt te worden. Astronaut Chris Cassidy en kosmonauten Anatoly Ivanishin en Ivan Vagner hebben daarom experimenten uitgevoerd en data verzameld in verschillende Russische modules. Eerder werden de Amerikaanse, Japanse en Europese modules al bestudeerd. Het lek zelf is nog steeds niet gevonden, dus kan er nog geen reparatie worden uitgevoerd.

Het lek zou gegroeid zijn, maar nog geen gevaar voor de astronauten opleveren. De NASA zegt dat de temperatuur in het station eerder deze week plotseling daalde, alhoewel de daling van de luchtdruk in het station gelijk bleef. Het is niet de eerste keer dat er een lek in het ruimtestation zit. In 2018 bleek er ook al lucht te lekken uit het ruimtestation. Het gaatje zat niet in het ruimtestation zelf, maar in een aangekoppelde Sojoez-capsule waarmee de astronauten terug moesten keren naar de aarde. De oorzaak van dat gat is nog steeds niet bekend.