NASA pikt gruis op van Bennu-planetoïde maar kampt ook met 'lekkage'

Het is NASA gelukt om met de Osiris-Rex-ruimtesonde gruis te verzamelen van de planetoïde Bennu, die zich op 334 miljoen kilometer van de aarde bevindt. Daarmee is de primaire missie van de sonde geslaagd, al is er wel wat van het gruis uit de opvangbak aan het weglekken.

NASA laat weten dat er na de landing eerder deze week 'meer dan genoeg' ruimtegruis is verzameld door de sonde om de missie als een succes te beschouwen. De ruimtevaartorganisatie wilde tenminste 60 gram verzamelen om mee te nemen naar de aarde, en dat is dus gelukt. Alhoewel niet is bekendgemaakt hoeveel materiaal er precies is verzameld, gaat het om 'veel meer' dan de gewenste 60 gram.

Alhoewel er dus voldoende materiaal is verzameld, kampt de sonde wel met een 'lekkage'. Het deksel van de container lijkt niet goed dicht te zitten omdat er steentjes tussen zitten, waardoor er materiaal uitvloeit. Het is niet uitgesloten dat er nog meer materiaal 'weglekt', maar NASA heeft maatregelen genomen, waaronder het langzamer laten accelereren van de ruimtesonde, om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk verloren gaat.

NASA gaat zich in de komende tijd inspannen om het op de planetoïde Bennu verzamelde materiaal op te bergen in de Sample Return Capsule, om het vervolgens terug te brengen naar de aarde. Volgens de planning moet de Osiris-Rex-sonde in 2023 terugkomen op aarde.