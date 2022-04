Europa gaf bijna twintig jaar geleden het goede voorbeeld, Japan herhaalde het kunststukje een jaar geleden en in oktober hebben de Amerikanen ook een duit in het zakje gedaan. Landen op een asteroïde is geen eenvoudige opgave, maar het is inmiddels al meer dan eens gedaan en in het geval van de Japanners en de Amerikanen zijn er zelfs souvenirs opgepikt. Onlangs slaagde JAXA, de Japanse ruimtevaartorganisatie, erin om een container afkomstig van zijn Hayabusa2-ruimtevaartuig te laten neerkomen in Australië. De inhoud? Gruis afkomstig van asteroïde Ryugu, een rotsblok dat momenteel relatief dicht bij de aarde staat, op een afstand van ongeveer 10 miljoen kilometer.

Berging van de capsule van Hayabusa2 in de woestijn in Australië