NASA's Osiris-REx keert na vijf jaar terug naar aarde met samples van asteroïde

NASA heeft asteroïdesonde Osiris-REx voor het eerst sinds 2018 weer in beweging gezet. De sonde verlaat daarmee de Bennu-asteroïde en keert weer terug naar de aarde, om hier over tweeënhalf jaar te arriveren met stukjes puin en stof van de asteroïde aan boord.

NASA herstartte de motoren van Osiris-REx en liet deze zeven minuten lang op volle kracht ontbranden, waarmee de sonde zich van Bennu verwijderde en met een snelheid van een paar duizend kilometer per uur terugkeert naar de aarde. Het was volgens NASA de eerste noemenswaardige manoeuvre van de sonde sinds 2018, toen Osiris-REx arriveerde bij de asteroïde.

Op 24 september moet het ruimtevaartuig de aarde bereiken, na eerst twee rondjes om de zon gemaakt te hebben in de baan van Venus. De sonde werpt dan de capsule met stukjes asteroïde af, zodat deze de aardatmosfeer kan bereiken en met een parachute kan landen in de Amerikaanse staat Utah. Het ruimtevaartuig zelf blijft op een afstand van tienduizend kilometer van de aarde en heeft in 2023 als het goed is nog voldoende brandstof. NASA bekijkt deze zomer of het Osiris-REx kan inzetten voor een nieuwe missie naar een asteroïde.

NASA lanceerde Osiris-REx op 8 september 2016 en het ruimtevaartuig bereikte 1999 RQ₃₆, ofwel 101955 Bennu op 3 december 2018. De sonde kwam op 31 december 2018 in een baan om de planetoïde en maakte op 21 oktober vorig jaar een geslaagde toenaderingspoging. Daarna wist het Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism met zijn arm en mondstuk gruis op te zuigen, dat op aarde bij terugkeer zal worden geanalyseerd.