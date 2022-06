HMD stelt Android 11-upgrade voor diverse Nokia-smartphones uit

De Finse smartphonemaker HMD heeft de Android 11-upgrade voor diverse Nokia-smartphones uitgesteld. Onder meer voormalig topmodel 9 PureView krijgt de upgrade nu later dan de fabrikant eerst had gepland.

Daarnaast krijgen de Nokia 6.2 en 7.2 de upgrade later dan de oorspronkelijke planning, blijkt uit de nieuwe roadmap. De 6.2, 7.2 en 9 PureView krijgen de upgrade nu in de zomer, waar die eerst voor het voorjaar of eerder gepland stond. Voor eind juni moet de upgrade uitkomen voor de 1 Plus, 1.3, 1.4, 2.4, 3.4, 5.3 en 5.4.

Vooral de upgrade van de 5.3 uit 2019 heeft daarmee vertraging opgelopen, want die upgrade stond gepland voor het einde van vorig jaar. Die planning is van oktober vorig jaar. Android 11 kwam vorig najaar uit, maar veel fabrikanten hebben de upgrade pas later klaar.

Android 11-upgrades HMD Nieuwe planning Planning oktober 2020 Q4 2020 Nokia 3.2

Nokia 8.3 5G Nokia 2.2

Nokia 5.3

Nokia 8.1

Nokia 8.3 5G Q1 2021 Nokia 2.2

Nokia 2.3

Nokia 4.2

Nokia 8.1 Nokia 1.3

Nokia 2.3

Nokia 2.4

Nokia 3.2

Nokia 3.4 Q2 2021 Nokia 1 Plus

Nokia 1.3

Nokia 1.4

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Nokia 5.3

Nokia 5.4 Nokia 1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 9 PureView Q3 2021 Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 9 PureView -

Cursief: planning voor telefoon gehaald, cursief en vet: telefoon krijgt update eerder dan planning