Android 9 komt uit voor Nederlandse smartphone Fairphone 2 uit 2015

De Android 9-upgrade komt uit voor de Fairphone 2. De telefoon draaide tot nu toe op Android 7. De Nederlandse smartphone is de enige telefoon van zijn generatie die een upgrade krijgt naar een nieuwere versie van Android.

De upgrade begint donderdag en het kan meer dan drie weken duren voordat iedereen hem heeft ontvangen, zegt Fairphone. De software was al een tijdje klaar, maar de upgrade moest nog door de test van Google heen. Dat is lastig, omdat soc-maker Qualcomm geen drivers heeft voor de gebruikte soc in combinatie met Android 9.

Fairphone werkte al langer aan de upgrade. Vorig jaar kwam een bèta beschikbaar. De Fairphone 2 kwam eind 2015 uit met een toen al verouderde Snapdragon 801-soc van Qualcomm. Telefoons van die generatie bleven veelal hangen bij Android 6 en kregen geen upgrade naar nieuwere versies van Googles mobiele besturingssysteem. Beveiligingsupdates kwamen nog wel langer uit voor Android-telefoons uit die tijd. Intussen krijgen smartphones langer updates en upgrades. Samsung geeft telefoons van dit jaar vier jaar lang updates, Google zit op drie jaar met zijn Pixel-telefoons. Andere fabrikanten doen weinig harde beloftes op gebied van updates, maar vaak gaat het om twee tot drie jaar beveiligingsupdates en minimaal een versie-upgrade.

Intussen heeft Fairphone ook al de Fairphone 3 en variant Fairphone 3+ uitgebracht. De Fairphone 2 is al een tijdje niet meer in de verkoop. Met de upgrade heeft het Amsterdamse bedrijf de belofte van vijf jaar ondersteuning voor de telefoon waargemaakt. Fairphone is opgericht om een 'eerlijkere' telefoonserie op de markt te zetten. De telefoons zijn relatief makkelijk uit elkaar te halen en te repareren en bij het inkopen van onderdelen let het bedrijf sterk op de herkomst van grondstoffen en werkomstandigheden in fabrieken.

