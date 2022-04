Vivaldi krijgt functie voor vertalen van webpagina's

Browser Vivaldi krijgt een ingebouwde vertaalmachine voor het vertalen van webpagina's. Vivaldi kan de software lokaal hosten, waardoor het volgens de browsermaker privacyvriendelijk is. De software komt van het Cypriotische bedrijf Nordicwise.

Vivaldi is een samenwerking aangegaan met Nordicwise en licenseert Lingvanex, meldt het bedrijf. Vivaldi zegt niet precies welke talen de software ondersteunt, maar Lingvanex zelf heeft ondersteuning voor meer dan honderd talen. De vertaalfunctie ondersteunt ook Nederlands. Vivaldi verzorgt zelf de servers voor de vertaalsoftware; pagina's gaan dus niet naar Lingvanex-servers toe.

Als een gebruiker een pagina opent in een andere taal dan de taal van de interface, komt een knop in de url-balk te staan om met een klik een vertaling mogelijk te maken. Ook kunnen gebruikers een toetscombinatie instellen om een pagina te vertalen.

De functie zit in de Snapshot-versie van Vivaldi. Het is nog onbekend wanneer de functie in de stabiele versie zit: Vivaldi wil eerst uitproberen hoe de functie blijft werken als Snapshot-gebruikers het gaan gebruiken. De functie is bovendien niet bugvrij: als een pagina meerdere talen door elkaar gebruikt, dan vindt de software het lastig om alles te vertalen.