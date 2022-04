Philips verkoopt divisie voor huishoudelijke apparaten aan Chinese investeerder

Philips verkoopt de divisie voor huishoudelijke apparaten aan een Chinese investeringsmaatschappij. Hillhouse Capital betaalt in totaal 4,4 miljard euro voor het onderdeel dat Senseo's en Airfryers maakt.

Airfryer

Het gaat om de afdeling Domestic Appliances, die huishoudapparatuur zoals koffiezetapparaten en stofzuigers maakt, schrijft Philips. Er werken zo'n 7000 werknemers bij die divisie. Philips verkoopt de afdeling aan Hillhouse Capital, een Chinese investeringsmaatschappij.

Hillhouse betaalt 3,7 miljard euro voor de divisie. De overige 700 miljoen euro wordt in de komende vijftien jaar in termijnen betaald voor het gebruik van de merknaam Philips. Het bedrijf verwacht na alle belastingen 3 miljard euro aan de verkoop over te houden.

Philips is al jaren bezig verschillende bedrijfsonderdelen af te stoten. Op termijn wil het bedrijf zich voornamelijk richten op gezondheidstechnologieën. Zo werd jaren geleden al de audiovisuele afdeling verkocht, en sinds 2019 ook de aandelen in Signify, dat Philips-verlichting maakt. De verkoop van de huishouddivisie is wel een van de grootste van Philips tot nu toe. Naar verwachting is de overname in het derde kwartaal van dit jaar afgerond.