Google werkt aan 'Memory'-functie om zaken op te slaan in Assistent

Google werkt aan een nieuwe functie voor Assistent met de Engelse naam Memory. De 'geheugen'-functie moet werken als manier om snel zaken als notities, screenshots, foto's en informatie uit mails op te slaan en terug te vinden.

Zo moet Memory gaan dienen als geheugensteun voor gebruikers, blijkt uit de beschrijving van 9to5Google. De site vond de functie tijdens het bekijken van de code van een APK-installatiebestand van de Assistent-app.

Gebruikers kunnen de functie gebruiken via een commando aan de Assistent of een shortcut op het homescreen. Het is mogelijk om onder meer webpagina's, screenshots, foto's van notities of objecten, recepten, verzendbevestigingen, of vluchten toe te voegen en chronologisch terug te zien in een feed. Die feed is ook doorzoekbaar en Google gaat er contextuele acties bij tonen, zoals zoeken naar de vluchtstatus of track and trace-nummers.

Google is de functie volgens de site nu intern aan het testen. Wanneer de functie in Assistent zal komen, is vooralsnog onbekend. Ook is onduidelijk of de functie alleen zal werken in de Engelstalige Assistant of ook in andere talen gelijk beschikbaar zal zijn.