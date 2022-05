Google laat gebruikers automatische nachtmodus uitschakelen in Pixel-camera-app

Google laat gebruikers de functie om de nachtmodus automatisch in te schakelen uitzetten. Die instelling blijft dan bewaard nadat de camera-app opnieuw is opgestart. Tot nu toe vergat de app als gebruikers geen automatische nachtmodus wilden.

Dat de app de instelling behoudt, werkt sinds versie 8.1.200.352609439 van Google Camera-app, claimt 9to5Google. Die versie verscheen deze week in de Play Store en komt geleidelijk naar alle compatibele telefoons. De automatische nachtmodus is een van de nieuwe features van de Pixel 5 en Pixel 4a 5G. Er zit een knop onder in beeld om de automatische nachtmodus, die Night Sight heet, uit te schakelen en dan blijft hij uitgeschakeld.

Veel gebruikers hadden erom gevraagd, omdat de software de nachtmodus standaard inschakelt als de camera weinig licht detecteert. In sommige gevallen willen gebruikers helemaal niet de nachtmodus gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld juist iets donkerder willen vastleggen of bang zijn dat de langere sluitertijd van sommige frames de foto niet beter maakt. De nachtmodus is na het uitschakelen van de automatische detectie een functie die nog altijd handmatig in te schakelen is in de Camera-app. De Pixel-telefoons kwamen afgelopen najaar uit.