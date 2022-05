Gerucht: Android krijgt 'dubbeltik op achterkant'-functie

Google zou werken aan een functie voor Android 12 waarmee gebruikers kunnen dubbeltikken op de achterkant van hun toestel om verschillende functies te activeren. Google testte dat vorig jaar al, maar toen kwam de functie niet in de uiteindelijke versie.

De functie heet intern Columbus, meldt 9to5Google. De functie was al te vinden in een previewversie van Android 11, maar is er uitgehaald voor de uiteindelijke release. In de tussentijd zette Apple de functie wel in iOS 14. Nu zou hij terugkomen, met de wijziging dat gebruikers kunnen instellen hoe hard gebruikers moeten tikken op de achterkant om een functie uit te voeren.

Gebruikers zouden vijf functies kunnen toewijzen: audio pauzeren of hervatten, een screenshot maken, de notificatiebalk omlaag trekken, het multitaskmenu openen, of de Google Assistent activeren. Gebruikers zullen in de instellingen een van die opties kunnen kiezen bij het activeren van de functie.

De feature gebruikt net als op iOS een combinatie van de accelerometer en de gyroscoop om na te gaan of gebruikers twee keer op de achterkant tikken. Dat het twee keer moet, zou moeten uitsluiten dat het per ongeluk gebeurt.

De functie komt wellicht op Pixel-telefoons als vervanging van de knijpfunctie die er enkele jaren in zat. Het knijpen van de zijkant van een Pixel 2, 3 of 4 roept direct de Google Assistent op. Gebruikers van andere Pixel-telefoons moeten schuin vegen vanaf een hoek van het scherm voor hetzelfde resultaat.

Er kwamen afgelopen weken al vaker geruchten naar buiten over nieuwe functies voor de volgende versie van Android. Zo zouden er app pairs komen voor multitasking en zou het OS automatisch ongebruikte apps kunnen comprimeren. Vorige jaren kondigde Google de eerste ontwikkelaarsversie steevast in de winter aan. Het is onbekend of dat dit jaar ook gebeurt.