Gerucht: Android 12 krijgt 'app pairs' voor splitscreen-multitasking

Android 12 zou een manier krijgen om twee apps als één in het multitaskingoverzicht te zetten. De functie, App Pairs, zit al enkele jaren in Samsung-telefoons en zou als standaardfunctie in Android 12 komen te zitten.

Mock-up van App Pairs in Android 12.

Bron: 9to5Google

App Pairs moet het makkelijker maken om twee apps tegelijk te blijven gebruiken, meldt 9to5Google. In het overzicht zijn twee pas geopende apps te groeperen en die vormen dan een paar. Vervolgens is het mogelijk om terug te keren naar het App Pair vanuit het multitaskingoverzicht.

Ook krijgt de balk om de twee apps te scheiden een nieuwe functie, meldt de site. Bij een dubbeltik zouden beide apps van plek wisselen. De functie werkt vermoedelijk op huidige smartphones, maar zou pas goed tot zijn recht komen op een apparaat met twee schermen, zoals de Microsoft Surface Duo of vouwbare smartphones als de Samsung Galaxy Z Fold2. Beide telefoons hebben nu al een eigen functie daarvoor en Samsung noemt dat zelf ook App Pair.

Het is onbekend wanneer Google de nieuwe versie van Android zal aankondigen. De eerste previewversie van Android 11 kwam vorig jaar in februari naar buiten. In de jaren ervoor verscheen de eerste versie van de nieuwe versie van het besturingssysteem in maart.