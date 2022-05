'Vietnamese ODM Vingroup biedt op deel LG's smartphonedivisie'

De Vietnamese Original Device Manufacturer Vingroup zou het interessantste bod hebben gedaan op een deel van LG's smartphonedivisie. Deze week werd bekend dat LG een verkoop van zijn smartphonetak overweegt.

Vingroup, een conglomeraat dat actief is in veel verschillende productcategoriën, zou vooral interesse hebben in het Amerikaanse deel van de smartphonetak van LG, meldt Business Korea op basis van eigen bronnen. Op die manier wil het bedrijf zich een uitgangspositie verwerven op de Amerikaanse markt.

LG zou wellicht zijn smartphonetak in delen verkopen. Volgens Business Korea maakt Vingroup sinds 2018 smartphones voor LG. Dat gebeurt met Vingroup als ODM. Een bedrijf ontwikkelt daarbij de smartphone, koopt de componenten in en schroeft ze in elkaar, maar LG plakt er zijn logo op en doet de marketing.

LG overweegt om te stoppen met het maken van smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijdt al jaren verlies met zijn smartphonedivisie. Vorig jaar werd duidelijk dat LG in 2021 meer telefoons van ODM's wilde afnemen en alleen toestellen als de Wing en Rollable zelf zou willen ontwikkelen.

Het bedrijf meldde woensdag dat 'de concurrentie in de wereldwijde markt voor mobiele apparaten steeds heviger wordt'. "Het is tijd voor LG om een oordeel te vellen en de beste keuze te maken", zo stelt het bedrijf. LG zou 'alle mogelijke opties' overwegen, waaronder de verkoop van zijn smartphonedivisie of een volledige terugtrekking uit deze sector. Ook het verkleinen van zijn mobiele tak wordt genoemd als optie.