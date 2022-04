Het was de bestverkochte Samsung Galaxy-smartphone van 2019. De Galaxy A10 belandde op de derde plek, na de iPhone XR en iPhone 11. En nog hetzelfde jaar kwam er een opvolger: de Galaxy A10s. De toestellen lijken veel op elkaar: ze hebben beide hetzelfde soort ontwerp, dezelfde 6,2"-lcd met 720p-resolutie, achterop vind je keurig een Samsung-logo en het draait Samsung-software One UI 2.0. Maar er is wel een groot verschil: Samsung maakte de A10 zelf, de A10s komt van het Chinese bedrijf Wingtech.

En de Zuid-Koreaanse fabrikant is daar lang niet de enige in. Vrijwel alle grote fabrikanten van Android-telefoons besteden een deel van het ontwerpen van telefoons uit aan kleinere bedrijven om op die manier de kosten te drukken en telefoons goedkoper aan te bieden. Dat is afgelopen tijd zelfs veel meer geworden.