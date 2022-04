Ziggo en KPN hebben nog geen duidelijk standpunt ingenomen over het plan van Brein om torrentgebruikers te waarschuwen. De twee grootste providers van Nederland laten de mogelijkheid voor het doorsturen van een waarschuwing op verzoek van Brein open.

Ziggo zegt tegen Tweakers geen naw-gegevens te verstrekken zonder een gerechtelijk bevel, maar over het sturen van waarschuwingen namens Brein, zegt de kabelprovider: "Wij maken een zorgvuldige afweging of en in hoeverre wij hieraan mee willen werken". Uitsluitsel of meer duiding kan de provider daarover nog niet geven.