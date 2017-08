Dutch Filmworks gaat in oktober illegale downloaders opsporen en laten betalen

Filmdistributeur Dutch Filmworks heeft aangekondigd illegale downloaders van films vanaf oktober op te sporen en te laten betalen via een schikkingsvoorstel. Mensen die een vpn gebruiken tijdens het downloaden, blijven buiten schot.

DFW heeft het Duitse bedrijf Excipion bereid gevonden om de ip-adressen op te sporen van illegale downloaders. Daarbij gaat het om honderdduizenden tot miljoenen mensen, claimt DFW in een artikel op RTL Z. Via providers wil de distributeur achter namen en fysieke adressen komen van illegale downloaders, waarna het bedrijf ze een schikkingsvoorstel wil sturen van honderden euro's. Het exacte bedrag is nog niet bekend. Begin dit jaar dachten sommige tweakers al zo'n schikkingsvoorstel te krijgen, maar toen ging het om een nepbrief die niet afkomstig was van DFW.

Het bedrijf moet nog toestemming krijgen van de ACM om de ip-adressen te verzamelen en daarna moet het via de rechter afdwingen dat providers de klantgegevens verstrekken die horen bij die ip-adressen. Die laatste stap is nodig, omdat providers niet vrijwillig meewerken aan de actie.

DFW gaat vanaf oktober zes weken lang ip-adressen verzamelen, zo zegt het bedrijf. Mensen die downloaden via een vpn, zijn vooralsnog niet op te sporen en blijven dus buiten bereik van het bedrijf. Het gaat volgens een woordvoerder van het bedrijf om 'een kleine, hypocriete groep die betaalt om anoniem illegaal te kunnen downloaden'.

Begin deze maand kwam al naar buiten dat de distributeur bezig was met deze actie. De aanvraag door Dutch Filmworks is het eerste teken dat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om illegale downloaders aan te spreken. Eind 2015 zei de onderneming dat er in 2016 zou worden begonnen met het sturen van schikkingsvoorstellen. Er was toen sprake van een bedrag van 150 euro. Sinds april 2014 geldt in Nederland een downloadverbod voor auteursrechtelijk beschermde content.