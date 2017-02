Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 13:07, 100 reacties • Feedback

Filmdistributeur Dutch Filmworks waarschuwt voor een brief die onbekenden sturen met daarop zogenaamd een schikkingsvoorstel vanwege illegaal downloaden. De brief is nep, zo laat de DFW weten. Diverse tweakers hebben de brief gekregen.

De brief is donderdag bij een aantal tweakers op de mat beland, laten zij weten in een topic over het onderwerp op GoT. De distributeur heeft inmiddels een melding op zijn homepage gezet met een waarschuwing voor de brief. "Er is een spookbrief in omloop. Deze brief is NIET door Dutch Filmworks verstuurd. Betaal niet en gooi de brief weg", aldus de distributeur.

Diverse tweakers waren in het topic al tot de conclusie gekomen dat het om een spookbrief ging. De brief zit vol met spelfouten en het btw-nummer en iban komen niet overeen met die van Dutch Filmworks. Met de brief willen criminelen waarschijnlijk geld verdienen door in te spelen op de angst voor een boete vanwege illegaal downloaden.

De brief stelt dat vanaf het ip-adres van de woning illegaal een film is gedownload. De boete daarvoor zou 150 euro bedragen, maar DFW stelt zogenaamd een schikking voor om het bedrag te verlagen tot 52,74 euro. In Nederland is sinds enige tijd het downloaden van content uit illegale bron illegaal.