Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 08:55

Rabobank heeft een systeem ontwikkeld waarmee bij overboekingen gecontroleerd wordt of de ingevulde naam overeenkomt met de daadwerkelijke rekeninghouder. De bank voert de controle in het voorjaar in en andere banken volgen daarna.

Rabobank noemt het systeem IBAN-Naam Check en implementeert de functionaliteit in zijn app en website vanaf dit voorjaar. Klanten worden geïnformeerd als de naamcheck actief is. De bank gaat het systeem beschikbaar stellen aan andere Nederlandse banken, maar wanneer die het invoeren is nog niet bekend.

Als een klant bij een overschrijving een naam en rekeningnummer invult, wordt gecontroleerd of de ingevulde naam overeenkomt met de naam die bij de bank bekend is. Wijkt de naam een klein beetje af, dan wordt er een suggestie voor de juiste naam weergegeven. Als de ingevulde naam compleet anders is, of als een rekeningnummer bijvoorbeeld aan een persoon toebehoort, terwijl de klant een naam van een instantie invult, dan komt er een waarschuwing in beeld. Het systeem werkt alleen bij Nederlandse ibans. Bij overboekingen naar buitenlandse ibans komt er een melding in beeld dat de naam niet gecontroleerd kan worden.

ING had in het verleden al een vergelijkbare functionaliteit, waarbij gebruikers bij een overschrijving de naam van de begunstigde te zien kregen, als die bekend was bij de bank. Na de invoering van iban verdween die functionaliteit.

Tros Opgelicht en de Consumentenbond hebben sinds vorig jaar druk gezet op de banken en de politiek om een naamcheck in te voeren om fraude tegen te gaan. Een petitie om dat te doen leverde in september bijna 40.000 handtekeningen op. Meerdere malen vertelde de Betaalvereniging Nederland in uitzendingen van Opgelicht dat de invoering van zo'n systeem ingewikkeld zou zijn en veel geld zou kosten. In de uitzending van dinsdagavond vertelt de woordvoerder dat het systeem er nu toch komt, dankzij een eigen 'innovatieprogramma' van Rabobank.

Het ontbreken van een naam/nummercontrole werd in de afgelopen jaren op verschillende manieren aangegrepen om fraude te plegen. Het maakte fraude op online marktplaatsen gemakkelijker, omdat kopers niet kunnen controleren of het rekeningnummer waar zij geld naar overmaken toebehoort aan de persoon waarmee zij handelen. Ook werden er facturen onderschept via de post en werden daarvan rekeningnummers aangepast. Volgens de Betaalverenging Nederland maken maandelijks tweehonderd klanten melding van een verkeerde overboeking die door fraude is ontstaan.