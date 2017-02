Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 08:19, 123 reacties • Feedback

Als de Nintendo Switch op 3 maart uitkomt, heeft het apparaat geen internetbrowser. Nintendo-president Tatsumi Kimishima zegt dat in een interview met Time. Mogelijk komt er later wel een browser, maar wanneer is niet duidelijk.

In het interview zegt Kimishima dat Nintendo al zijn inspanningen heeft gericht op het maken van een 'geweldig gameplatform'. Of er later wel een browser komt zegt hij niet, maar de topman stelt dat de functionaliteit bij de release afwezig is. Daarmee lijkt de consolemaker de optie open te houden om later browsefunctionaliteit toe te voegen. Eind januari maakte Nintendo bekend dat de Switch bij de release ook geen streamingdiensten voor films en series ondersteunt.

In het interview gaat Kimishima ook in op het succes van de mobiele games die Nintendo tot nu toe heeft uitgebracht. Hij vertelt dat Fire Emblem Heroes meer dan een miljoen keer is gedownload en dat de free-to-play-game tot nu toe vijf miljoen dollar heeft opgebracht. Het spel verscheen op 2 februari voor Android en iOS. Fire Emblem Heroes is gratis te downloaden, maar bevat microtransacties.

Kimishima zegt dat Nintendo experimenteert met verschillende verdienmodellen voor mobiele games. Zo bevat Fire Emblem Heroes microtransacties, terwijl bij Super Mario Run met één in-appaankoop de volledige game gekocht kan worden. De Mario-game is 78 miljoen keer gedownload en Nintendo hoopt dat meer dan 10 procent van de spelers voor het spel zal betalen. Dat is nog niet het geval, maar volgens de topman is Nintendo 'over de helft' van die doelstelling.