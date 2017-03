Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 maart 2017 07:41, 16 reacties • Feedback

Submitter: T-Junkie

Een hacker is er in geslaagd de Nintendo Switch te hacken door een bestaande webkit-exploit in te zetten tegen de browser van de console. Een ontwikkelaars heeft een proof-of-concept uitgebracht op basis van de kwetsbaarheid.

De hacker qwertyoruiop heeft op Twitter een afbeelding geplaatst met de vermelding dat hij een oude webkit-exploit opnieuw gebruikt heeft. De hacker werkte eerder met succes aan iOS-jailbreaks en heeft volgens Wololo ook aan een PS4 1.76-exploit.

Volgens diezelfde site heeft een andere ontwikkelaar inmiddels een proof-of-concept vrijgegeven op basis van dezelfde kwetsbaarheid met aanduiding CVE-2016-4657. De browser van de Switch is enigszins verborgen en alleen bedoeld om in te loggen bij hotspots.

Nintendo lijkt daarmee niet de actuele patches toegepast te hebben. De proof-of-concept werkt door code voor een iOS 9.3 webkit-exploit iets aan te passen. In een video geeft ontwikkelaar LiveOverflow uitleg en op github staat de exploit. De hack heeft vooralsnog weinig om het lijf, maar is een eerste stap om dieper het systeem in te kunnen duiken en nieuwe kwetsbaarheden voor workarounds en kernel-exploits te vinden.