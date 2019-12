Hackers tonen gekraakte Switch Lite met custom software

Team Xecuter heeft een Switch Lite met custom software gedemonstreerd. De handheld wordt in een video getoond met een versie van SX OS 3.0, een aangepast besturingssysteem dat door Team Xecuter is gemaakt. De hack moet begin 2020 gedeeld worden.

Eerdere Nintendo Switch-consoles waren standaard hackbaar door een hardwarematige fout in de Tegra-soc van Nvidia. De Switch kreeg hierom in 2018 een hardwarerevisie die het hacken van de console onmogelijk leek te maken. Team Xecuter stelde eerder dit jaar dat het een manier heeft gevonden om deze consoles alsnog te kraken. Dit zou ook gelden voor de Switch Lite, die toen net was uitgekomen. De hackers leverden hiervoor overigens geen bewijs. Op zaterdag kwam hier verandering in, toen een Switch Lite met SX OS 3.0 werd getoond. In de video wordt ook een game gestart via de album-app, die normaal gesproken is gereserveerd voor het bekijken van screenshots en foto's.

SX OS levert weinig visuele veranderingen in vergelijking met het standaard besturingssysteem van de Switch, maar kan wel gebruikt worden om in realtime tussen games te wisselen. Ook kunnen in theorie gekraakte games gespeeld worden dankzij het besturingssysteem. Daarnaast maakt het de installatie van homebrew-applicaties mogelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld applicaties waarmee pc-games direct naar de console gestreamd kunnen worden.

De eerste versie van SX OS werd door Team Xecuter in 2018 verkocht voor 25 dollar, met een optionele kit met benodigd gereedschap om de software te installeren voor 10 dollar meer. Dit werkte echter alleen op de eerste Switch-revisie. Het is nog onbekend welk bedrag Team Xecuter gaat vragen voor de Switch Lite-hack. In een blogpost stellen de hackers dat de software begin 2020 uit moet komen. Vermoedelijk zal de hack ook werken voor nieuwere revisies van de reguliere Switch.