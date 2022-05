Amerikaanse overheid eist 5 jaar gevangenisstraf voor Switch-modchipmaker

De Amerikaanse overheid wil dat Gary Bowser, lid van de Switch-modchipmakergroep Team Xecuter, vijf jaar gevangenisstraf krijgt. De Verenigde Staten motiveren dat door te stellen dat er van de man een voorbeeld gemaakt moet worden, om anderen af te schrikken.

De overheid vindt dat Bowser de straf verdient wegens zijn belangrijke rol binnen Team Xecuter. Hij zou een 'hoge manager' binnen de organisatie geweest zijn en 'discipline en procesverfijning' hebben bijgedragen aan deze 'multinationale onderneming'. Daarnaast wil de overheid wegens zijn verdere verleden als crimineel hem zwaar straffen; ze achten het risico op recidive groot. Dat schrijft onder andere Ars Technica, die de gerechtelijke documenten heeft doorgespit.

De verdediging van Bowser is het daar niet mee eens. Ze stellen dat de Canadees niet meer dan een 'betaalde werknemer' was van collega's Max Louarn en Yuanning Chen. Bowser zou 'het meeste risico genomen hebben' door de marketing op zich te nemen, maar tegelijk ook 'de minste winst maken'. De schatting van de verdediging is dat Bowser 320.000 dollar verdiend heeft in zeven jaar, terwijl Louarn en Chen 'miljoenen, zo niet tientallen miljoenen dollars verdiend moeten hebben'. Daarom zou hij nog het minst aansprakelijk zijn van de drie beklaagden.

Verder is Bowser ook de enige van de drie die in Amerikaanse hechtenis is. Louarn zit in een gevangenis in Frankrijk en er zou een proces lopen om hem uit te leveren aan de VS. Chen zit in China en is op vrije voeten. De verdediging van Bowser verwacht dat zijn straf onredelijk hoog zal zijn, omdat de volle last van de schuld op zijn schouders zal vallen.

Gary Bowser werd in oktober van 2020 opgepakt. Inmiddels heeft de Canadees bekend en heeft hij 4,5 miljoen dollar schadevergoeding aangeboden, alsmede hulp bij het opsporen van Chen. In een civiele rechtszaak met Nintendo is hij ook tot een schikking gekomen voor 10 miljoen dollar. De groep was actief sinds 2013 en verkocht de SX-modchip, waarmee homebrew-software op de Switch kon draaien, maar waarmee illegale kopieën van games ook werkten. Bowser heeft bekend dat dat laatste in werkelijkheid het voornaamste doel van de chip was, ook al werd dat aanvankelijk ontkend.