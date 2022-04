Man die 340.000 euro stal via Marktplaats-phishing krijgt vijf jaar celstraf

Een 31-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij geld stal van 39 mensen. De man benaderde mensen met Marktplaats-advertenties met een link die verwees naar phishingwebsites met nagemaakte inlogomgevingen van Nederlandse banken.

De slachtoffers waren mensen die op Marktplaats iets aanboden, blijkt uit het vonnis. De veroordeelde benaderde de slachtoffers via WhatsApp. Om voor de geadverteerde spullen te betalen, stuurde hij een link die zou leiden naar de websites van de bank van het slachtoffer. Het ging echter om een malafide site, waar gebruikers gegevens als gebruikersnamen, wachtwoorden en inloggegevens invulden, schrijft de rechtbank.

Met die gegevens logde de crimineel weer in op de echte bankwebsites van de slachtoffers. In sommige gevallen paste de Amsterdammer de adresgegevens aan en liet hij nieuwe bankpassen sturen. Daarmee pinde hij contant geld of kocht hij spullen in winkels. Ook gebruikte hij de verkregen gegevens om bij webwinkels spullen te kopen en maakte hij geld over naar andere bankrekeningen.

De crimineel stal op deze manier van juli 2019 tot juni 2021 bij 39 slachtoffers geld. Het ging hierbij soms om grote bedragen: zo stal hij 166.103,47 euro van één Rabobank-rekening. Bijna 100.000 euro hiervan wist de bank 'veilig te stellen', de resterende 66.501,23 euro werd door de bank vergoed. Van het gestolen geld kocht de 31-jarige man onder meer een iPhone 11. Bij de meeste slachtoffers is in ieder geval een deel van het gestolen geld vergoed door de bank.

De Amsterdammer werkte niet alleen. Er wordt gesproken over een medeverdachte die hij via Snapchat instructies gaf over hoe hij of zij mensen moest aanspreken via Marktplaats en WhatsApp. Ook wordt er gesproken over een money mule, die waarschijnlijk zijn of haar bankrekening ter beschikking stelde aan de verdachten.

De Amsterdammer bleek ook een pistool met meerdere patronen in zijn bezit te hebben. De rechter vonnist dat de 31-jarige man schuldig is en gaat mee in de eis van de officier van justitie. Door het handelen van de Amsterdammer zijn de slachtoffers hun vertrouwen in het digitale betalingsverkeer kwijt, zegt de rechter onder meer. De Amsterdammer krijgt dan ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar en moet de slachtoffers en banken bijna 340.000 euro schadevergoeding betalen.