Marktplaats komt met functie om producten direct voor vraagprijs te kopen

Marktplaats komt met een functie om een product direct aan te kopen van een aanbieder. Daarbij hoeven ze niet te onderhandelen en wordt het product ook meteen verzonden. Daarbij moeten kopers wel Kopersbescherming betalen.

Marktplaats noemt de nieuwe functie Direct Kopen. Verkopers kunnen die optie aanvinken als ze een advertentie plaatsen. Een koper kan het product dan direct aanschaffen voor de vraagprijs. Het betalen gaat dan via iDEAL. Daar vallen dan ook direct de verzendkosten onder; Marktplaats zegt dat alleen producten kunnen worden gekocht die met PostNL of DHL worden verzonden.

De nieuwe functie geldt alleen voor particuliere gebruikers op het platform. Verkopers kunnen het geld alleen via iDEAL binnenkrijgen en ze moeten een vaste vraagprijs bieden. Marktplaats wijst erop dat het consumentenrecht niet van toepassing is, omdat particulieren alleen van elkaar kopen en niet van een zakelijke verkoper. Wel zijn kopers verplicht Kopersbescherming af te nemen. Dat kost verkopers niets, maar kopers betalen vijf procent van het aankoopbedrag. De feature is per direct beschikbaar voor sommige gebruikers, maar wordt in twee weken gefaseerd beschikbaar gemaakt.