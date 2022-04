Marktplaats stopt met Gelijk Oversteken en ontwikkelt alternatief

Het Nederlandse Marktplaats is gestopt met Gelijk Oversteken. De dienst wil een beter alternatief ontwikkelen. Met Gelijk Oversteken konden kopers zorgen dat verkopers pas hun geld kregen als het product in kwestie was afgeleverd.

Transacties die recent via Gelijk Oversteken zijn gedaan, worden wel afgehandeld, zegt Marktplaats. Voor nieuwe transacties is de service niet meer te gebruiken. Gelijk Oversteken werkt met een tussenpartij. De koper maakt het bedrag van de transactie over op een derdengeldrekening, die het geld vasthoudt tot is vastgesteld dat het pakket is afgeleverd.

Gelijk Oversteken kostte 40 cent en 4,5 procent van de waarde van de transactie. Voor een transactie van 100 euro kostte de dienst dus 4,90 euro. Marktplaats gaf het geld vrij als via de Track en Trace van een pakket was vastgesteld dat de koper iets had ontvangen.

De nieuwe service moet kopers niet alleen beschermen tegen het niet afleveren van pakketjes, blijkt uit de melding. "Bij deze nieuwe service ben je niet alleen beschermd als je pakket niet is verstuurd door de verkoper, maar ook wanneer het product beschadigd aankomt of de inhoud van het pakket anders is dan afgesproken met de verkoper."

Dat was een van de kritiekpunten op Gelijk Oversteken: een verkoper kreeg het geld, zelfs als die een doos vol krantenpapier had opgestuurd in plaats van het afgesproken product. Het is onbekend wanneer de nieuwe service er is. Gelijk Oversteken bestond op Marktplaats sinds 2017.