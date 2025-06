Gmail krijgt in VS functie om track-and-trace-info weer te geven

Maildienst Gmail krijgt in de Verenigde Staten een functie om track-and-trace-informatie uit mails op te halen en uit te lezen. Daardoor staat bezorginformatie in de inbox onder de mail en in de mail zelf bovenaan. Dat moet het klikken op trackingcodes overbodig maken.

De maildienst haalt de informatie op uit track-and-tracecodes die in mails staan en geeft op basis daarvan de status weer van de bezorging, zegt Google. Die informatie staat vervolgens in de inbox meteen onder de mail, zodat gebruikers die de mail zoeken snel kunnen zien wanneer het pakketje volgens schema bezorgd wordt.

Bij het openen van de mail staat een groter label met info bovenaan de mail met daarbij een schematische weergave van de bezorging en meer informatie. Die haalt Google geautomatiseerd op uit de backend van bezorgdiensten.

De functie werkt alleen met de meeste Amerikaanse bezorgdiensten en is dus nog niet beschikbaar in Nederland en België. Wanneer en of de functie buiten de VS beschikbaar komt, is vooralsnog onbekend.