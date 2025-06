Vernieuwde Gmail-interface wordt standaard, oude versie verdwijnt

De Gmail-interface die eerder dit jaar beschikbaar kwam, wordt in de loop van deze maand de standaard interface. De oude versie is dan niet meer beschikbaar, meldt Google. Waarom het bedrijf hiervoor heeft gekozen, is niet helemaal duidelijk.

Gebruikers kunnen niet meer kiezen voor de oude interface, schrijft Google in een blogbericht. Het bedrijf wijst erop dat gebruikers wel het thema van hun mailbox en het type inbox kunnen aanpassen. Eerder was de nieuwe interface nog opt-out. Ook bleef de oude interface nog langer beschikbaar dan gepland. Aanvankelijk zou deze na juni al niet meer beschikbaar zijn.

Met de nieuwe interface wordt onder meer Google Meet, Chat en Spaces geïntegreerd in de e-maildienst. Gebruikers kunnen tussen die diensten wisselen via de linkerbalk van de Gmail-interface. Het is ook mogelijk om die Chat- en Meet-elementen te verbergen, zodat alleen Gmail wordt weergegeven.