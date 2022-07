Google zet nieuwe Gmail-interface voor meer gebruikers standaard aan

Google maakt de nieuwe interface van Gmail opt-out. Begin februari werden zakelijke gebruikers al overgezet en vanaf nu wordt de aanpassing bij meer gebruikers doorgevoerd. Het is nog wel mogelijk om via de instellingen terug te keren naar de oudere interface.

Google activeert de nieuwe lay-out in de komende tijd voor een deel van de Gmail-gebruikers. Alle gebruikers kunnen de nieuwe interface al proberen als zij daar zelf voor kiezen.

In februari maakte Google de nieuwe interface al opt-out voor zakelijke gebruikers. Datzelfde gebeurt nu voor een grotere groep, waaronder ook persoonlijke accounts. In februari zei Google dat het na juni niet meer mogelijk zou zijn om terug te schakelen naar de oude interface, maar daar is het bedrijf van teruggekomen. Tot wanneer de oude interface een keuzeoptie blijft, is niet bekend.

Nieuwe Gmail-interface

De overschakeling naar de nieuwe interface wordt gefaseerd uitgerold, dus niet alle gebruikers krijgen die direct te zien. Google zegt te monitoren hoe gebruikers de interface ervaren en te luisteren naar feedback.

Gmails vernieuwde interface heeft onder andere links een balk om te wisselen tussen Gmail, Chat en Meet. Die opties zijn volgens Google echter afhankelijk van welke versie van Workspace gebruikt wordt. Gebruikers die alleen Gmail gebruiken, krijgen deze balk niet. Ook is er een optie bij de snelle instellingen waarmee gebruikers de verwijzingen naar Chat en Meet in de interface kunnen uitschakelen.