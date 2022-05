Google gaat Workspace-Hangouts-gebruikers vanaf 22 maart overzetten naar Chat

Google gaat Workspace-gebruikers vanaf 22 maart grotendeels dwingen om Google Chat te gebruiken, in plaats van Hangouts. Nu kunnen admins er nog voor kiezen om Hangouts te blijven gebruiken. De browserversie van Hangouts blijft vooralsnog beschikbaar.

Het geforceerd overzetten naar Chat gebeurt in fases, waarbij de chatvoorkeursinstelling bepaalt wanneer de gebruikers worden overgezet. Heeft de admin die voorkeursinstelling ingesteld op de mogelijkheid om zowel Chat als Hangouts te gebruiken, dan wordt Hangouts vanaf 22 maart gefaseerd uitgeschakeld. Drie weken later moeten alle gebruikers die onder deze voorkeursinstelling vallen, alleen nog Chat kunnen gebruiken.

Admins die alleen Hangouts hebben ingesteld als chatinstelling, zijn vanaf 4 april aan de beurt. Voor deze groep trekt Google vijf weken uit, waarna alle Hangouts-gebruikers overgezet moeten zijn naar Chat. Google zegt dat het niet mogelijk is om later nog Hangouts te gebruiken via de Gmail-webversie of via de mobiele apps van Hangouts. Hangouts.google.com blijft vooralsnog werken, zegt het bedrijf.

Google probeert al jaren Workspace-gebruikers te laten 'upgraden' naar Chat. Voor particulier gebruik van Google Hangouts verandert vooralsnog niks. Particulieren kunnen Hangouts nog blijven gebruiken, maar hun wordt geadviseerd over te stappen naar Chat.

Google Chat is een chatapp die is ontwikkeld voor zakelijk gebruik, en moet de chatfuncties overnemen van video- en chatdienst Hangouts. Meet nam de videogesprekken over van Hangouts. In Google Play klagen gebruikers over Chat. Ze zeggen dat de app slechter is en chatfuncties mist ten opzichte van Hangouts. Ook klagen ze dat Chat traag is, het niet mogelijk is om meerdere afbeeldingen te sturen en dat het niet zichtbaar is wanneer gebruikers berichten hebben gelezen. Daarnaast vinden gebruikers het niet fijn dat ze een losse app moeten installeren om te kunnen videobellen, terwijl dit met Hangouts binnen dezelfde app kon.