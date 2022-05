Google stuurt gebruikers van Hangouts naar nieuwe Google Chat

Google is begonnen met het tonen van een melding in Hangouts waarin de techgigant gebruikers wil doorverwijzen naar het nieuwe Google Chat. Een einddatum voor Hangouts wordt nog niet genoemd, maar Google lijkt nu toch vaart te willen zetten achter het sluiten van de dienst.

De melding in Hangouts verwijst gebruikers naar Google Chat en meldt dat gesprekken nu ook daar zichtbaar zijn. Op de supportpagina van Hangouts staat dat de berichtengeschiedenis vanaf juni 2020 beschikbaar is in Google Chat. De berichten van daarvoor zullen later naar de nieuwe dienst komen. Een definitieve einddatum voor Hangouts wordt nog niet genoemd.

Ondertussen klagen in de reviewsectie in de Play Store veel gebruikers over het gebrek aan features in Google Chat. Zo kunnen er niet meerdere afbeeldingen tegelijk worden verstuurd in een bijlage en kan de app nauwelijks worden aangepast naar eigen voorkeuren.

Eerder maakte Google al een einde aan videobellen in Hangouts. In plaats daarvan werden gebruikers doorverwezen naar Google Meet. Met deze app kunnen videogesprekken worden gevoerd. Google zou al langer van plan zijn om te stoppen met Hangouts.