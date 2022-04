Google voegt opties voor tekstopmaak toe aan webversie Google Chat

Google heeft opties voor tekstopmaak toegevoegd aan de webversie van zijn messagingdienst Google Chat. Gebruikers kunnen daarmee eenvoudiger teksten vetgedrukt of schuingedrukt maken. Voorheen was alleen chatten in platte tekst of tekstopmaak via Markdown mogelijk.

Google is donderdag begonnen met het beschikbaar maken van rich text formatting bij Google Chat. De optie komt beschikbaar voor alle Google Workspace-klanten en G Suite Basic- en G Suite Business-klanten. Die kunnen voortaan op een ' A ' bij het tekstinvoerveld klikken om de opties voor tekstopmaak tevoorschijn te laten komen en zo tekst eenvoudig vet, schuingedrukt of onderstreept maken.

De meeste gebruikers beperkten zich tot nu toe tot platte tekst bij Google Chat, maar de dienst had al wel ondersteuning voor tekstopmaak. Dat verliep via Markdown. Dit is een eenvoudige opmaaktaal waarmee gebruikers bijvoorbeeld met **vetgedrukt**, *italic* en [link web pages](http://www.tweakers.net) opmaak kunnen toevoegen.

Google Chat is een van meerdere chatdiensten van Google. Gebruikers kunnen directe berichten naar contacten sturen, groepsgesprekken starten en ruimtes aanmaken. De dienst is een van de twee opvolgers van Google Hangouts, de ander is Google Meet. Daarnaast heeft Google Messages een chatfunctie. Dit is een Android-dienst op basis van Rich Communication Services die als opvolger voor sms en mms is te zien.