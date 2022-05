Google wijzigt interface voor zakelijke Gmail-gebruikers

Google wijzigt vanaf volgende week de interface voor zakelijke Gmail-gebruikers. Aan de zijkant komen de opties voor onder meer Chat en Meet nadrukkelijker in beeld. De interface is eerst uit te proberen, maar later is hij verplicht voor elke gebruiker.

De snelkoppelingen naar Chat, Ruimten en Meet staan nu linksonder in beeld met pijltjes, maar die komen in een aparte zijbalk aan de linkerkant. Gebruikers moeten daardoor kunnen chatten en videovergaderen zonder het venster van hun inbox te verlaten. Met notificatiebubbels moeten gebruikers op de hoogte blijven van meldingen in de inbox en het chatvenster.

De bedoeling is dat werken met Google Workspace gestroomlijnder gaat met de nieuwe interface, zo zegt het bedrijf. De nieuwe interface is vanaf volgende week uit te proberen, terwijl hij in april standaard aan staat. Dan kunnen gebruikers nog een paar maanden terug naar de oude interface. Vanaf eind juni zal dat niet meer kunnen. Admins kunnen de nieuwe interface niet uitschakelen. De interface komt niet naar privé-gebruikers van Gmail.

Google zakelijke Gmail oude interface (rechts) en de nieuwe