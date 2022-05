New York Times koopt Wordle en houdt het voorlopig gratis beschikbaar

De Amerikaanse krant New York Times koopt het woordspelletje Wordle van zijn maker Josh Wardle. De krant betaalt meer dan een miljoen dollar voor het spelletje, dat een beetje lijkt op tv-quiz Lingo.

Het spelletje blijft na de koop vooralsnog gratis beschikbaar, stelt de krant. Het is onbekend of dat zo blijft: New York Times wil met de aankoop vermoedelijk meer mensen naar de eigen site lokken en overhalen een abonnement te nemen. De krant betaalt een 'laag bedrag met zeven cijfers' voor het woordspelletje: bedragen met zeven cijfers liggen tussen 1 en 10 miljoen dollar, dus het gaat vermoedelijk om tussen 1 en 3 miljoen dollar.

De New Yorkse ontwikkelaar Josh Wardle maakte Wordle enige tijd geleden voor zijn eigen partner. Elke dag kunnen gebruikers een woord raden, waarbij de software bij elke poging aangeeft welke letters goed staan en welke letters elders in het woord zitten. Dat systeem lijkt op dat van tv-spelletje Lingo. Gebruikers kunnen hun score delen in emoji's via sociale media. Er is maar één te raden woord per dag.

De ontwikkelaar zegt dat hij met de krant eraan werkt om streaks mee te nemen als het domein straks wijzigt naar dat van de New York Times. Het is nog onbekend wanneer dat precies gebeurt. Wordle bestaat sinds oktober vorig jaar. Het is alleen een website en de versie van Ward is niet als app beschikbaar.