Apple verwijdert meerdere varianten van populaire game Wordle uit App Store

Apple heeft meerdere klonen van het populaire spel Wordle uit de App Store verwijderd. De varianten van de originele game stegen in korte tijd in populariteit, maar dat leidde tot kritiek dat de games gekopieerd waren en geld verdienden aan de hype.

Een groot deel van de Wordle-games is uit de App Store verwijderd. Het enige spel met die naam dat nog aanwezig is, is Wordle!, maar dit spel verscheen al vijf jaar geleden en is anders van opzet dan de actuele populaire versie. Apple heeft aan Bloomberg bevestigd op te treden tegen Wordle-klonen.

De maatregelen volgen op kritiek op sociale media op de meerdere kopieën van Wordle, al dan niet met betaalfunctie, die in korte tijd verschenen. Het origineel is gemaakt door voormalig Reddit-ontwikkelaar Josh Wardle, die het in oktober vorig jaar online zette. Het spel is alleen als web-app verschenen en in een interview met The New York Times maakte de ontwikkelaar duidelijk er geen geld aan te hoeven verdienen en geen data van gebruikers te verzamelen.

Het spel zelf is een variant van Lingo. Spelers moeten een woord van vijf letters raden en met de kleuren groen en geel is te zien of letters onderdeel uitmaken van het woord en op de goede plek staan. Een van de eigenschappen die het spel populair maken, is het feit dat er slechts een woord per dag te raden is.

Op sociale media kreeg afgelopen week met name ontwikkelaar Zach Shakked kritiek te verduren, nadat hij benadrukte hoe populair zijn mobiele versie van Wordle aan het worden was. Spelers konden in zijn app een abonnement van 30 dollar per jaar afnemen om ongelimiteerd woorden te spelen. Nadat zijn app verwijderd was, gaf Shakked aan dat hij geprobeerd had een commerciële deal met Wardle af te sluiten, maar dat die geweigerd had. De app van Shakked was een van meerdere gekopieerde games die onder de Wordle-naam populair was in de App Store.