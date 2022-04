Uitgelekte renders tonen volledig ontwerp van AM5-socket voor Ryzen 7000-cpu's

Er zijn nieuwe details verschenen over AMD's komende AM5-socket. Igor Wallossek van Igor's Lab heeft renders van de socket gepubliceerd. Het betreft, zoals eerder bevestigd, een LGA1718-socket. Het AM5-platform staat op de planning voor de tweede helft van dit jaar.

De renders van Igor's Lab tonen een ontwerp dat enigszins lijkt op de LGA-sockets die Intel al langer gebruikt. De socket beschikt over een soort frame dat via een hendeltje wordt gebruikt om de cpu vast te zetten. AM5 zou daarnaast beschikken over een backplate die vergelijkbaar is met die van AM4, hoewel de nieuwe socket over vier extra schroefdraden beschikt die rond de socket worden geschroefd. AM5 moet daardoor een betere houvast voor koelers bieden ten opzichte van Intels LGA1700, zo concludeert Igor's Lab.

AMD maakte vorige week bekend dat AM5 ondersteuning biedt voor AM4-koelers. Volgens Igor's Lab krijgt de socket wederom een soort voorgeïnstalleerde montagekit met twee montagepunten en dat zou genoeg zijn om ondersteuning te bieden voor koelers tot 500 gram. Zwaardere koelers moeten volgens de techwebsite echter direct in de backplate geschroefd worden en de cutouts hiervoor zouden verschillen met de huidige generatie AM4-sockets. Koelerfabrikanten zouden daarom een aangepaste backplate moeten bieden aan gebruikers om dergelijke koelers alsnog te laten werken op AM5.

AMD deelde vorige week nieuwe details over het AM5-platform en de bijbehorende Ryzen 7000-cpu's. AMD gaat met dat platform PCIe 5.0 en DDR5 ondersteunen en stapt met de Ryzen 7000-serie over op TSMC's 5nm-procedé. Het platform moet in de tweede helft van dit jaar verschijnen. AMD verwacht naar eigen zeggen dat het AM5-platform lang gebruikt zal worden, net als de AM4-socket die in 2017 werd geïntroduceerd en nog steeds wordt ingezet.