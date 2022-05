ASUS WRX80-moederbord voor AMD Threadripper Pro-cpu's verschijnt online

Er is een afbeelding van een ASUS WRX80 Pro WS Sage SE Wi-Fi-moederbord verschenen. Dit moederbord is bedoeld voor AMD Threadripper Pro-processors, die onder andere meer PCIe-lanes bieden. Deze cpu's zijn al langer beschikbaar, maar momenteel alleen voor oem's.

De ASUS WRX80 Pro WS Sage SE Wi-Fi is nog niet officieel aangekondigd, maar techwebsite VideoCardz publiceert een render van het moederbord. Hieruit blijkt dat het moederbord onder andere acht geheugenslots en ondersteuning voor acht geheugenkanalen heeft. De WRX80 Pro WS Sage beschikt daarnaast over zeven PCIe 4.0 x16-slots. Dit is mogelijk door de Threadripper Pro-cpu's, die over 128 PCIe-lanes beschikken. Het moederbord zou gebruikmaken van een SSI EEB-formfactor en beschikt over een actief gekoelde WRX80-chipset.

Threadripper Pro-cpu's beschikken onder andere over extra PCIe-lanes en geheugenkanalen ten opzichte van reguliere Threadripper-chips. De Threadripper Pro-cpu's ondersteunen daarmee maximaal 2TB DDR4-geheugen. Bij reguliere varianten is dit maximaal 256GB. De Pro-varianten krijgen ook extra beveiligingsfuncties mee. Vooralsnog zijn er alleen Threadripper Pro 3000-processors op basis van de Zen 2-architectuur beschikbaar. AMD bracht deze chips in juli uit.

Threadripper Pro-cpu's zijn momenteel alleen nog beschikbaar voor oem's. AMD introduceerde de cpu's bijvoorbeeld in een voorgebouwde ThinkStation P620-pc van Lenovo. Om die reden zijn er nog geen losse WRX80-moederborden beschikbaar, hoewel dergelijke moederborden inmiddels dus online zijn verschenen, waaronder de WRX80 Pro Sage SE van ASUS. In december verscheen al een afbeelding van een Gigabyte WRX80-moederbord. AMD heeft zelf nog niet bekendgemaakt of het bedrijf ook losse Threadripper Pro-cpu's gaat verkopen.

De ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE Wi-Fi. Afbeelding via VideoCardz