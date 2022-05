Zevenvoudig Tetris Classic-wereldkampioen overlijdt op 39-jarige leeftijd

Jonas Neubauer, de Amerikaan die in totaal zeven keer de Classic Tetris World Championship won, is op 39-jarige leeftijd plots overleden. De organisatie van het toernooi omschrijft hem als 'de taaiste eindbaas, maar met een hart van goud'.

Neubauer overleed volgens een tweet op zijn account, geschreven door de nabestaanden, aan een 'plotseling medisch noodgeval'. Neubauer was getrouwd, maar had geen kinderen. Condoleances komen binnen van fans, de organisatie van het Classic Tetris World Championship en van The Tetris Company zelf.

Neubauer won zeven van de elf edities van het kampioenschap, dat sinds 2010 gehouden wordt en waarbij de NES-versie van Tetris gebruikt wordt. "Wat Jonas zo eng en dominant maakt, is dat hij op de een of andere manier de meest solide, fundamenteel gezonde speler is, en tegelijkertijd de meest lichtvoetige en creatieve", stelde toernooi-organisator Adam Cornelius in een interview met VICE. Zijn speelstijl wordt omschreven als 'uniek en chaotisch'.

De organisatie van de Classic Tetris World Championship deelt zijn laatste wedstrijd nogmaals, als manier om hem te gedenken.