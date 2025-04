13-jarige gamer haalt als eerste 'echte' einde originele Tetris

De 13-jarige gamer Blue Scuti heeft als eerste speler ter wereld het 'echte' einde van de originele game Tetris voor de NES gehaald. Door in level 157 een bepaalde glitch te triggeren, wist de Amerikaan de game te laten crashen en behaalde daarmee het officieuze einde van de game.

Blue Scuti, die eigenlijk Willis Gibson heet, behaalde het record in de Nintendo Entertainment System-game Tetris uit 1989 nadat hij de afgelopen jaren al meerdere wereldrecords behaalde. Tijdens dezelfde recordpoging wist hij ook het hoogste level ooit te bereiken.

Het record kan alleen gehaald worden door het spel ver na level 29 door te blijven spelen. In deze latere levels was het tot voor kort fysiek onmogelijk om de blokkenvormen nog te besturen vanwege de maximale valsnelheid, maar dankzij nieuwe controllertechnieken als 'hypertapping' en 'rolling' konden spelers de afgelopen jaren al veel verder in het spel komen.

Een ander obstakel is de kleurconfiguratie van de blokken. Vanaf een bepaald moment treedt er een glitch op waardoor de NES-game vreemde kleurenpaletten gaat gebruiken, waardoor de blokken nauwelijks meer zichtbaar zijn. Dit obstakel werd in 2021 omzeild door AI, zo legt het kanaal aGameScout uit. In diezelfde periode werd er door de Tetris-community ontdekt dat er vanaf level 155 een probleem met de code van de game kan optreden, waardoor het spel crasht. Blue Scuti wist als eerste mens deze gamecrash te bereiken, wat als het 'echte einde' van Tetris bestempeld wordt.