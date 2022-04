Nintendo brengt Pac-Man-'battle-royalegame' uit voor Switch Online-abonnees

Nintendo brengt de game Pac-Man 99 uit voor Nintendo Switch Online-abonnees. Het betreft een gratis Nintendo Switch-game met een battle-royalethema, waarbij een speler het moet opnemen tegen 98 tegenstanders.

Net als eerder uitgebrachte titels als Tetris 99 en het inmiddels niet meer speelbare Super Mario Bros. 35 is Pac-Man 99 een titel waarin een klassieke game in een nieuw jasje wordt gestoken. In de nieuwe game vormt de bekende Pac-Man-gameplay de basis, met de toevoeging dat er 98 andere spelers moeten worden verslagen en de nodige power-ups aanwezig zijn.

Nog altijd zijn de geesten aanwezig en dat geldt ook voor het eten van de Power Pellets. Als dat laatste gebeurt, kunnen de geesten als Jammer Pac-Mans op andere spelers worden afgestuurd. Deze Jammer Pac-Mans vertragen spelers, zodat geesten hen gemakkelijker kunnen naderen. Om een ronde te kunnen winnen, is het van belang om slapende geesten wakker te maken, zodat ze als een geestentreintje tegenstanders het leven zuur maken.

Pac-Man 99 is een game van Bandai Namco en is gratis voor Nintendo Switch Online-abonnees, al is er ook additionele, betaalde content aanwezig. Zo zijn er allerlei nieuwe thema's beschikbaar waarmee bijvoorbeeld de muziek is aan te passen of de game eruit kan zien als een oude Bandai Namco-arcade-game als Xevious of Dig Dug.