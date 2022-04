Bandai Namco vervangt Ms. Pac-Man door nieuw personage Pac-Mom

Bandai Namco heeft het personage Ms. Pac-Man voor het reeds uitgebrachte Arcade Archives: Pac-Lan vervangen door Pac-Mom. Waarschijnlijk heeft het verdwijnen van het iconische gamepersonage te maken met een juridisch dispuut.

Het voorval werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Nick C en heeft volgens Polygon alles te maken met een langdurig juridisch conflict omtrent Ms. Pac-Man. Hoewel de rechten van het vrouwelijke gele wezen nog steeds bij Bandai Namco liggen, heeft de Amerikaanse consolemaker AtGames ondertussen de royaltyrechten van het personage in handen. Voor een dergelijke release zou het Japanse gamebedrijf dus royalty's moeten betalen aan AtGames.

Om dit te omzeilen koos Bandai Namco mogelijk voor een veranderd uiterlijk van wat in de release van Pac-Land in 1984 oorspronkelijk Ms. Pac-Man was. In tegenstelling tot dat personage heeft Pac-Mom geen rood strikje, maar een roze hoedje. Ook draagt het moederpersonage geen rode laarzen, maar roze schoenen. Om onbekende redenen werd ook Baby Pac wat betreft uiterlijk veranderd.

Ms. Pac-Man werd oorspronkelijk gemaakt door General Computer Corporation. Althans, indirect, aangezien het bedrijf in eerste instantie conversiekits maakte voor bestaande Atari-arcadekasten. Het Japanse bedrijf hield dit op den duur tegen, waarna GCC de fundamenten voor Ms. Pac-Man aan Bandai Namco verkocht. Decennia later kocht consolemaker AtGames de royaltyrechten van GCC over voor gelicenseerde arcadeconsoles.

Er wordt al jaren gesproken over het langzaam aan verdwijnen van Ms. Pac-Man uit de Pac-Man-canon, bijna altijd in relatie tot verschillende juridische disputen. In mei komt er een collectie van Pac-Man-games onder de naam Pac-Man Museum Plus uit. Het gaat om een bundel van 14 klassieke games uit de franchise, wellicht niet toevallig exclusief een toegewijde Ms. Pac-Man-game.