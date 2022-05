Nieuwe Pac-Man-multiplayergame voor 64 spelers verschijnt op Google Stadia

Bandai Namco maakt een nieuwe Pac-Man-game en die komt op 17 november op Google Stadia uit. Het gaat om een timed exclusive. Vanaf dinsdag is er tijdelijk een demo van Pac-Man Mega Tunnel Battle te spelen. Het is een battleroyale-achtig spel.

Bij het spelen van Pac-Man Mega Tunnel Battle zijn 64 spelers betrokken. Iedere speler heeft een eigen doolhof, maar het is mogelijk om het doolhof van een andere speler te betreden. Het doel is om zo lang mogelijk in leven te blijven, om zo als enige speler te eindigen.

Bandai Namco brengt Pac-Man Mega Tunnel Battle op 17 november uit en op Stadia kost de game dan 20 euro. Per direct is er een gratis demo te spelen voor alle Stadia-gebruikers. Het is nodig om een account te maken, maar er hoeft geen betaalmethode opgegeven te worden. De demo is tot en met 27 oktober te spelen.

Google brengt de komende dagen meer demo's uit via Stadia. Vanaf woensdag is er een demo van Humankind beschikbaar en donderdag volgt een demo van Immortals Fenyx Rising. Alle demo's zouden een week aanwezig zijn op het platform.

Het is voor het eerst dat Google demo's op Stadia beschikbaar maakt. Het was al mogelijk om de dienst uit te proberen via de gratis proefperiode van Stadia Pro, maar daarvoor moesten gebruikers wel een geldige betaalmethode opgeven. Bij de huidige demo's hoeft dat niet.