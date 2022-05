'AMD wil dat winkels maximaal één RX 6000-videokaart per klant verkopen'

AMD heeft een brief gestuurd naar winkels waarin de fabrikant oproept om per klant maximaal één RX 6000-videokaart en één Ryzen 5000-processor te leveren. AMD vreest dat mensen de nieuwe hardware zullen opkopen en doorverkopen tegen hogere prijzen.

AMD doet in de vertrouwelijke brief gericht aan winkels een aantal 'sterke aanbevelingen'. De fabrikant kan winkels geen verplichtingen opleggen. AMD wil dat webwinkels detectiemethoden en captcha's inzetten om bots tegen te gaan. Ook wil de fabrikant dat winkels maximaal één exemplaar per klant leveren en wordt aanbevolen om orders handmatig te controleren. Verder roept AMD op om de verkoop aan bedrijven zoveel mogelijk te beperken in het begin.

De brief komt voorbij in een YouTube-video van RedGamingTech en is opgemerkt door VideoCardz. Met de aanbevelingen wil AMD voorkomen dat handelaars de nieuwe processors en videokaarten opkopen, om ze vervolgens met winst door te verkopen. Dat gebeurt momenteel bij de GeForce RTX 3000-videokaarten van Nvidia. De vraag naar die kaarten is veel groter dan het aanbod.

Over het aanbod van de nieuwe AMD-producten is nog niets bekend. De brief van AMD suggereert dat de fabrikant ook verwacht dat de vraag veel groter is dan het aanbod. Eerder deze maand introduceerde AMD de Ryzen 5000-processors, die komen vanaf 5 november uit. Volgende week woensdag presenteert AMD zijn Radeon RX 6000-videokaarten. Het is nog niet bekend wanneer die te koop zijn.