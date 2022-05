RTX 3080 is meer dan 12x zo populair in Pricewatch als RTX 2080 bij release

De RTX 3080 is in de eerste weken na de release vele malen populairder dan dat de RTX 2080 dat was twee jaar geleden. Ook trekt de nieuwe generatie bijna dubbel zoveel aandacht als de GTX 1080 vier jaar geleden. Dat blijkt uit Pricewatch-data van Tweakers.

Nvidia's nieuwe GeForce RTX 3080-videokaarten zijn momenteel zeer moeilijk leverbaar, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Dat hebben zowel fabrikanten als webshops als Nvidia zelf bevestigd. Concrete details over geproduceerde of geleverde aantallen geven de fabrikanten niet. Het is daardoor gissen of de tekorten komen door lage productieaantallen, of door een veel grotere vraag naar de videokaarten dan bij vergelijkbare introducties in het verleden.

Tweakers analyseerde Pricewatch-data om een beeld te krijgen van de populariteit. Daarbij is gekeken naar het aantal click-outs op RTX 3080-videokaarten in de 26 dagen na de release. Tweakers bekeek vergelijkbare data van click-outs op RTX 2080-kaarten en GTX 1080-kaarten, respectievelijk zo'n twee en vier jaar geleden.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal click-outs op RTX 3080-kaarten ruim twaalf keer groter is dan het aantal click-outs op RTX 2080-kaarten in de vergelijkbare periode na de release. Ook wordt er meer geklikt op RTX 3080-kaarten dan op de GTX 1080, toen die in 2016 werd uitgebracht. Het verschil met die generatie is wel aanzienlijk kleiner. De RTX 3080 is ongeveer twee keer zo populair in de Pricewatch.



Het aantal click-outs is niet direct te herleiden naar verkoopaantallen. Juist door de slechte verkrijgbaarheid is het aantal click-outs op RTX 3080-kaarten vermoedelijk hoog. Geïnteresseerde kopers zullen er vaak niet in slagen om een videokaart te bemachtigen en keren dus later weer terug naar de Pricewatch. Wel geeft de data inzicht in de populariteit van de verschillende generaties GeForce-kaarten

Bij de introductie van de RTX 2080 waren er geen problemen met de beschikbaarheid. Het lage aantal click-outs op die kaart geeft aan dat de interesse in die generatie veel minder groot was. Dat is ook te verklaren aan de hand van de prestaties. De RTX 2080 was niet of nauwelijks sneller dan de GTX 1080 Ti en veel bezitters van videokaarten uit de GTX 10-serie hebben vermoedelijk de RTX 20-serie overgeslagen. De RTX 3080 is wel significant sneller dan alle RTX 20-kaarten.

Reacties van webshops

Tweakers heeft een aantal grote webshops gevraagd of zij vergelijkbare verhoudingen zien tussen de verschillende generaties GeForce-kaarten bij de release. Die vraag blijkt lastig te beantwoorden omdat webshops bijvoorbeeld bij de vorige releases een kleiner marktaandeel hadden, of inmiddels op een ander administratiesysteem zijn overgestapt.

Volgens Azerty is het 'zeker een feit' dat de vraag naar de RTX 30-modellen groter is dan destijds bij de RTX 20-serie. Megekko bevestigt ook dat de interesse in RTX 3080-kaarten zeer groot is. Verschillende uitvoeringen van RTX 3080-kaarten werden bij die webwinkel in de afgelopen maand tienduizenden keren aangeklikt.

Op het forum van Tweakers bespreken geïnteresseerde kopers hun ervaringen met bestellingen van de RTX 3080. Diverse winkels hanteren wachtrijen en bij populaire kaarten staan er tientallen of honderden mensen op de wachtlijst. Webwinkels lijken wekelijks hooguit tientallen kaarten te kunnen leveren. Daarmee kunnen ze dus lang niet aan de vraag voldoen.

Een webshop uit Duitsland heeft cijfers gepubliceerd. De winkel kreeg duizenden bestellingen voor RTX 3080-kaarten van verschillende fabrikanten, maar heeft er in totaal slechts een paar honderd kunnen leveren.

Azerty zegt tegen Tweakers dat de webwinkel honderden back-orders voor RTX 3080-kaarten heeft uitstaan en momenteel 'een aantal dozijn RTX 30-kaarten' per week levert. Ook Megekko heeft talloze orders uitstaan, die webshop zegt dat de interesse zo groot is, dat het bedrijf tot eind dit jaar 5500 exemplaren van de RTX 3080 en 1200 stuks van de RTX 3090 zou kunnen verkopen, mits die geleverd worden door de fabrikanten. Die verwachting maakt de webshop op basis van klikgegevens en op historische verkopen van de RTX 20-serie. Die geprojecteerde verkoopaantallen voor drie maanden zijn volgens Megekko vergelijkbaar met de totale RTX 20-verkopen over de afgelopen twaalf maanden.

RTX 3070-uitstel en aanhoudende tekorten

Naar aanleiding van de leveringsproblemen rondom de RTX 3080, heeft Nvidia besloten om de goedkopere RTX 3070 uit te stellen. Die kaart zou aanvankelijk op 15 oktober worden uitgebracht, maar dat is verzet naar 29 oktober. Volgens Nvidia is dat gedaan om ervoor te zorgen dat er grotere voorraden zijn bij de release. Of dat betekent dat RTX 3070-videokaarten beter verkrijgbaar zullen zijn, is nog maar de vraag. De RTX 3070 is met een prijs vanaf 519 euro ook een stuk goedkoper dan de RTX 3080 en spreekt daardoor een groter publiek aan.

Nvidia-ceo Jensen Huang heeft eerder al aangegeven dat hij denkt dat de vraag naar RTX 30-kaarten dit hele jaar en tot begin volgend jaar groter zal zijn dan het aanbod. Huang zei daarbij dat de vraag de verwachtingen enorm heeft overstegen en dat Nvidia daarom niet aan het aanbod kan voldoen. Volgens de topman zeggen winkeliers tegen hem dat ze 'een fenomeen als dit in tien jaar niet hebben gezien'.

Concrete cijfers over geproduceerde en geleverde aantallen geeft Nvidia niet. Mogelijk is er uit de kwartaalcijfers over de periode van augustus tot en met oktober iets op te maken over de verkopen van RTX-kaarten. Nvidia noemt daarbij geen aantallen, maar specificeert wel de omzet van zijn gamingdivisie. Die cijfers worden op 18 november gepresenteerd.

Populariteit per RTX 3080-model

De Pricewatch-data maakt ook inzichtelijk welke RTX 3080-kaarten het meest worden aangeklikt. De modellen van Asus, MSI en Gigabyte zijn veruit het populairst onder tweakers. De reguliere varianten, zonder overklok, die over het algemeen ook het goedkoopst zijn, worden het meeste aangeklikt. Tweakers concludeerde in een round-up van vijf RTX 3080-kaarten al dat OC-modellen niet of nauwelijks sneller zijn dan reguliere varianten.