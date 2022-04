Laptopschermen werden hoger en scherper in 2021

De scherpte, oftewel de pixeldichtheid van laptopschermen, steeg iets in 2021 ten opzichte van 2020, blijkt uit gegevens uit de Tweakers Pricewatch. Er werden meer laptops met hoge resoluties aangeboden, hoewel het aandeel van laptops met 1366x768-scherm ook steeg.

In januari 2021 schreef Tweakers al dat laptopschermen weer hoger zouden worden, doordat de 16:10-beeldverhouding terug zou komen. Dat kwam door een combinatie van tekorten aan de 'gewone' 16:9-panelen en de behoefte van fabrikanten om het aanbod te diversificeren. Aan het eind van het jaar is aan de hand van Pricewatch-gegevens de balans op te maken en te zien in hoeverre er inderdaad meer hoge schermen bij zijn gekomen. Daarbij is als peildatum 1 december genomen, om te kijken naar het aantal laptops dat in een periode van een jaar te koop is geweest, ongeacht de introductiedatum van die laptop.

Het aandeel 'hoge' schermen steeg inderdaad in 2021 en zorgde ervoor dat de 16:9 iets minder goed vertegenwoordigd was, hoewel met iets meer dan 85 procent veruit de meeste laptops die verhouding hebben. Opvallend is dat het aandeel 3:2-laptops nauwelijks veranderde en de groei van niet-16:9-schermen dan ook grotendeels toe te schrijven is aan de keuze van fabrikanten om meer laptops van een 16:10-scherm te voorzien.

Als we iets dieper in de data duiken, blijkt dat er het afgelopen jaar veel verschillende resoluties zijn bijgekomen en dat is ten koste gegaan van de 1920x1080-resolutie, waarvan het aandeel met zeven procentpunt slinkt. Ook het aandeel laptops met 4k-scherm werd kleiner in 2021. Het is de vraag of 4k-schermen al op hun retour zijn. Fabrikanten blijven voor de duurste modellen waarschijnlijk nog wel 4k-opties bieden, maar voorzien wellicht modellen die voorheen een 4k-scherm hadden gekregen nu van een paneel met 2560 pixels breed.

Opvallend is dat de trend niet alleen richting schermen met hogere resolutie gaat. De groep laptops met schermresolutie van 1366x768 pixels is namelijk ook gegroeid. In 2020 was die groep goed voor 4,9 procent van het totaal aantal laptops, terwijl dat in 2021 zes procent was. Vermoedelijk zijn fabrikanten uitgeweken naar deze lagere resolutie vanwege tekorten aan de 'gewone' full hd-panelen. In totaal waren er 25 verschillende laptopresoluties in 2021, terwijl dat er nog 22 waren in 2020.

Ondanks de groeiende groep laptops met 1366x768-scherm steeg de pixeldichtheid van de schermen gemiddeld wel. De pixeldichtheid ging van gemiddeld 159ppi op 1 december 2020 naar 161ppi een jaar later. Om een idee van die scherpte te geven; dat is dezelfde pixeldichtheid die je met 1920x1200 pixels op 14" haalt. Op een 13,3"-scherm bij 1920x1080 pixels is de dichtheid 165ppi.