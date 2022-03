Populariteit van flightcontrollers schiet omhoog na release Flight Simulator

De populariteit van joysticks en flightcontrollers is na de release van Microsoft Flight Simulator flink toegenomen. Dat blijkt uit Pricewatch-data van Tweakers. Het aantal click-outs is ongeveer vertienvoudigd in vergelijking met twee maanden eerder.

Logitech Pro Flight Yoke

Uit de Pricewatch-data blijkt dat de interesse in hardware voor flightsims is toegenomen sinds 13 juli, toen Microsoft bekendmaakte dat Flight Simulator op 18 augustus zou verschijnen voor de pc. Na de daadwerkelijke release is het aantal click-outs op flightcontrollers nog eens flink toegenomen. De producten werden de afgelopen dagen zo'n tien keer meer bekeken in webwinkels dan begin juni.

De data is gebaseerd op de populariteit van producten zoals joysticks, rudders, throttles en yokes in de Pricewatch. Met name hotas -setjes zijn populair en ook nog goed leverbaar bij verschillende winkels. De leverbaarheid van meer specialistische flightsimhardware, zoals de Logitech G Saitek Pro Flight Yoke, de Saitek Pro Flight Rudder Pedals en Thrustmaster TPR Rudder System is slecht. Deze producten lijken veelal uitverkocht te zijn.

De gestegen populariteit van flightcontrollers heeft nog niet gezorgd voor een sterke toename van webwinkels die dergelijke hardware aanbieden. In de Pricewatch staan rond de vijftig webwinkels die producten in deze categorie verkopen. Ook is er nog geen sterke toename te zien in prijzen. Daarbij gaat het echter om een mediaan van alle prijzen voor joysticks en flightcontrollers. Bij specifieke schaarse producten is wel te zien dat de prijzen zijn toegenomen.

Fabrikanten van flightsimcontrollers hebben niet op grote schaal ingespeeld op de release van Microsofts nieuwe Flight Simulator. Veel van de nu populaire producten, zijn al jaren op de markt. Thrustmaster introduceerde in juni wel nieuwe flightsticks, die gemaakt zijn in samenwerking met Airbus. Die komen echter pas eind september uit.

Microsoft Flight Simulator is sinds vorige week beschikbaar voor de pc. De game komt later ook naar Xbox-consoles, maar wanneer is nog niet bekend. Het spel kost minimaal 70 euro en is ook beschikbaar via het Game Pass-abonnement. Tweakers publiceerde een review van Flight Simulator.