VMware maakt Fusion 12 Player voor macOS gratis voor persoonlijk gebruik

VMware heeft Workstation 16 en Fusion 12 aangekondigd. De Player-versie van Fusion 12 voor macOS is gratis voor persoonlijk gebruik. Daarmee brengt VMware zijn licentieplan voor Fusion in lijn met dat van Workstation.

Nieuw bij VMware Fusion 12 is de ondersteuning voor macOS 11.0 Big Sur als host en guest. Bij zowel Fusion als Workstation is ondersteuning voor DirectX 11 en OpenGL 4.1 en externe gpu's toegevoegd. Ook bevatten beide programma's voortaan een donkere modus.

VMware heeft daarnaast de ondersteuning voor 'kind' toegevoegd, waarmee lokale Kubernetes-clusters te draaien zijn, door containers als nodes in te zetten. Kubernetes is een opensourcesysteem om containers van apps te distribueren en te beheren.

Ten slotte voegt VMware ondersteuning voor VMware vSphere 7 toe en Workstation 16 kan voortaan overweg met virtuele machines, containers en Kubernetes-clusters op pc's met Windows 10 May 2020 Update met de Hyper-V-modus geactiveerd.

Over de ondersteuning van Fusion voor de komende op ARM gebaseerde Macs meldt VMware nog niets. Een commerciële licentie voor VMware Fusion Player 12 Player en Workstation 16 Player kost 149 dollar en een upgrade is voor bestaande klanten voor 79 dollar mogelijk, maar voor consumenten is gebruik dus gratis. De Pro-versies komen later dit kwartaal voor 199 dollar en 99 dollar voor een upgrade.

Fusion is VMwares software waarmee Mac-gebruikers een ander besturingssysteem binnen macOS kunnen draaien. Met Workstation kan dat op een Windows- of Linux-pc en met de Pro-versies zijn verschillende OS'en te draaien.