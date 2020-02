VMware-klanten moeten extra licentie afnemen voor cpu's met meer dan 32 cores

VMware past zijn licentiemodel aan. Per 2 april moeten klanten voor cpu's met meer dan 32 cores een 2CPU-licentie afnemen. Momenteel is dat een 1CPU-licentie ongeacht het aantal cpu-kernen. Voor bestaande klanten geldt de regel nog niet.

VMware past de nieuwe licentieregels toe op zijn gehele softwareaanbod waarvoor licenties op cpu-basis beschikbaar zijn. Voor processors met maximaal 32 cores is één licentie voldoende, maar bij meer cores moet er een tweede licentie afgenomen worden.

Vooralsnog laat VMware voorbeelden zien van processors met 64 cores, waarvoor twee licenties nodig zijn. Er zijn nog geen x86-processors met meer cores, maar het lijkt erop dat VMware met de nieuwe regels in de toekomst bijvoorbeeld vier licenties zal vereisen voor een processor met 128 cores.

Volgens VMware gebruikte het overgrote deel van zijn klanten momenteel bestaande Intel- en AMD-processors met minder dan 32 cores. Beide fabrikanten hebben cpu's met meer dan 32 cores uitgebracht. Intels Xeon-lijn gaat momenteel tot 56 cores per cpu en bij AMD's Epyc-serverprocessors is dat maximaal 64 cores.

Klanten die al een licentie hebben en nieuwe hardware willen installeren met meer dan 32 cores per cpu, komen in aanmerking voor een gratis tweede licentie als ze voor 30 april daar een aanvraag voor doen. VMware zegt met de aanpassing te komen naar aanleiding van de 'verwachte veranderingen' in de hardwaremarkt.